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أبو شقة: الوفد لم يحصل على معونات مالية من الدولة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:48 م
صدى البلد
توك شو
نفي المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وجود أي تدخلات من مؤسسات الدولة فى الحزب منذ نشأته وعلى مدار عهود جميع الرؤساء.

وأضاف أبو شقة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حزب الوفد لم يحصل على أي معونات مالية من الحكومة، ولم يحدث أن قبل بأي تدخل حكومي بأي صورة من صوره.

وتابع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن هناك محاولات للنيل منه غرضها الترويج لأكاذيب متعلقة بالحزب والتي ليس لها أساس من الصحة.
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