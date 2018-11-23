ولي العهد السعودي يلتقي ابن شقيق جمال خاشقجي.. صورة

نشرت صحيفة "الرياض" السعودية صورة جمعت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومحمد خاشقجي، ابن شقيق الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.



وأوضحت الصحيفة أن الصورة التُقطت خلال حضور ولي العهد السعودي منافسات سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورومولا 1 في أبوظبي.



من جانبه، أكد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.



جاء ذلك خلال استقباله أمس ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأشار محمد بن زايد إلى أن هناك آفاقًا واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر الإمارات والسعودية.