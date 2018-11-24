ترامب يهاجم وسائل الإعلام مجددا بسبب وزير الخزانة

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، هجومًا جديدًا على وسائل الإعلام الأمريكية التي نشرت تقارير تفيد بأنه سخر من وزير الخزانة، ستيفن مونشين، متهمًا إياه بالفشل.



وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه "سعيد وفخور للغاية" بأداء وزير الخزانة ستيفن منوتشين.



وأضاف: "الأخبار الكاذبة تحب أن تكتب قصصا على النقيض، نقلا عن مصادر زائفة أو أشخاص غيورين، لكنها ليست حقيقية".

