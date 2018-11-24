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أخبار العالم

استنفار أمني في فرنسا لمواجهة محتجي السترات الصفراء

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
مظاهرات ذوي السترات
مظاهرات ذوي السترات الصفراء في فرنسا
على صالح
أعلنت السلطات الفرنسية اليوم، السبت، حالة الاستنفار استعدادًا لمواجهة اندلاع موجة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء"، والتي يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، فإنه من المتوقع أن تقطع الاحتجاجات السيل المروري في الشانزليزيه ومنطقة "لا كونكوجد".

وتسعى السلطات الفرنسية لتأمين استيعاب خروج عشرات الآلاف للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، والمعروفة بـ احتجاجات السترات الصفراء بننشر الآلاف من رجال الشرطة في كل أنحاء العاصمة باريس، والتي من المتوقع خروج نحو 30 ألف محتج في شوارعها اليوم.

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