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أخبار البلد

عنيك في عنينا: الكشف على 5000 مواطن في 5 محافظات خلال يوم واحد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
أماني نوار
واصلت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة مجلس الوزراء، إطلاق قوافلها الطبية بالقرى والنجوع، لاكتشاف الحالات المصابة بأمراض العيون واتخاذ اللازم لعلاجها.

وصرح الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على المبادرة أن قوافل المبادرة وصلت أمس إلى قرى منشية الكرام بالقليوبية، والنزل مركز إدفو بأسوان، كفر عوانه مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة، وقرية عنيبس مركز جهينة محافظة سوهاج، وقرية كوم الضبع مركز نقادة بمحافظة قنا.

وأكد عباس أن القوافل الخمس نجحت في الكشف على 5000 مواطن، وتوزيع القطرات العلاجية لهم بالمجان تماما، وأخذ قياس النظارات للحالات التي تحتاج ذلك، وتحويل المرضى المحدد لهم تدخلات جراحية لقسم الأبحاث الميدانية تمهيدا لإجرائها لهم بالمجان، بعد دراستهم للتأكد من استحقاقهم.

وفي سياق متصل أكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن عدد المستفيدين من مبادرة "عنيك في عنينا" وصل إلى ما يقرب من 85 ألف شخص على مستوى الجمهورية، وأصبحت من أهم المبادرات في مجال القضاء على أمراض العيون المسببة للعمى في مصر.

وأضاف عبد الفتاح أن مستوى الخدمة الطبية المقدمة بقوافل المبادرة وسرعة إجراء العمليات الجراحية والاهتمام بمتابعة الحالات بعد إجراء العمليات هو ما أكسب المبادرة مستوى عالي من رضاء المواطنين، مشيرا إلى أن الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكذلك صفحة مؤسسة صناع الخير للتنمية تتلقى يوميا عشرات الرسائل تطالب بإطلاق مزيد من القوافل في قراهم، والتي يتم دراستها والاستجابة لها بشكل سريع.

وكانت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى قد أطلقت مطلع العام الجاري، تحت رعاية مجلس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية.
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