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حوادث

انتحار طفل بالهرم.. طالب الإعدادي شنق نفسه بسبب المذاكرة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:34 م
النيابة تحقق في شنق
النيابة تحقق في شنق طفل نفسه بعد خلاف مع اسرته بالهرم
ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في انتحار طفل شنقا بعد تعنيف والديه له بسبب عدم المذاكرة، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة واستدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن الطفل المنتحر يبلغ من العمر قرابة 13 عاما، وفوجئت أسرته به معلقا من رقبته بـ"جنش حديدي" بسقف غرفته فقاموا بإنزاله وحاولوا إسعافه إلا أنه كان قد فارق الحياة.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة طفل داخل غرفته بمنطقة نزلة السمان بالهرم، وأفادت التحريات بأن المتوفى قام بصنع مشنقة لنفسه بعدما قام بربط حبل في سقف الغرفة ولف طرفه الآخر حول رقبته وترك جسده ليتدلى منه مسببا وفاته خنقا.

وأضافت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الطفل قام والداه بتعنيفه لعدم إقباله على مذاكرة دروسه وتشاجر مع أحد أفراد أسرته دخل بعدها إلى غرفته، وعندما تأخر وذهبوا للاطمئنان عليه فوجئوا بانتحاره.
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