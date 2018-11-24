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محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقرير جهود قطاع الصحة خلال أسبوع

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:59 م
محافظ بني سويف يناقش
محافظ بني سويف يناقش تقرير جهود قطاع الصحة خلال أسبوع
محمد عبد الحليم
شدد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، وذلك لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب، ومشددًا على ضرورة استمرار حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين، لضبط السلع غير الصالحة، ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. 

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة لإستعراض مجهودات القطاع الصحي خلال الفترة من 10/11 إلى 15/11 /2018، حيث قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرور على 83 منشأة متنوعة، وتم سحب 160 عينة، وإعدام 230 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 82 محضرا لمخالفة اشتراطات النظافة، فيما تم استخراج 277 شهادة صحية جديدة. 

وشهدت الفترة المذكورة قيام إدارة العلاج الحر بالمرور على 59 من المنشآت الصحية الخاصة شملت 34 عيادة خاصة، و18 معملًا، مركزين للعلاج طبيعي، و3 محلات لعمل النظارات الطبية، ومركزين للجراحة والحضانات، وتم إنذار 23 منشأة طبية لوجود ملاحظات خاصة بعدم توافر الاشتراطات الطبية ومخالفة مكافحة العدوى، فيما تم ترخيص لـــــ 8 عيادات خاصة. 

وفي مجال التوعية والتثقيف الصحي والسكاني قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية وتنظيم الأسرة بتنظيم 7 ندوات تثقيفية للتوعية بأمراض الفيروسات الكبدية وسرطان الثدي، والسلوكيات الصحيحة للنظافة الشخصية والتوعية بأضرار التدخين، حيث تم عقد هذه الندوات بجمعية الشبان المسلمين ومدارس: أنور السادات الإعدادية، الرياضية بنات، وشجر الدر الابتدائية، في حين قامت إدارة تنظيم الأسرة بتدريب 14 طبيبًا من الإدارات الصحية على تركيب كبسولات الأيمبلانون الجديدة 

كما قامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم قافلة طبية على مدار يومي 14 و15 نوفمبر الجاري بقرية العلالمة شرق النيل ، والتي تمكنت من الكشف على 1075 حالة ،وعمل 126 تحليل دم ، و39 طفيليات ، وعمل أشعة لـ7 حالات ، واصدار 15 قرار للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 4 حالات للمستشفيات، وعمل ندوات تثقيفية حضرها 134 مواطنًا. 

وفي مجال الطب العلاجى والصيدلية،تم المرور على مستشفيات:الفشن، الواسطى، سمسطا ومركز الغسيل الكلوي في مديبنة ببا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" 15 حالة في مجالات العناية المركزة والحضانات والأشعة المقطعية والحروق والسموم، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور على 18 صيدلية متنوعة بواقع 8 صيدليات عامة و5 صيدليات بمستشفيات حكومية، و5 صيدليات بالوحدات الصحية. 

وفي مجال الرعاية الأساسية فقد تم إرسال البيانات المطلوبة لوزارة الصحية فيما يخص حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، كما قام مركز معلومات الصحة بعمل مقايسة فنية لزوم توصيل خدمة الإنترنت لـــ 139 وحدة من الوحدات التي سيتم بها تطبيق الحملة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات لــــــــ 50 حالة للمرضى غير القادرين والتي تنوعت ما بين عمليات وأشعة وتحاليل وتوفير علاج، وبالنسبة لإدارة العلاج الطبيعي تم مشاركة الدفعة الجديدة في البروتوكول الموقع بين المديرية وكلية العلاج الطبيعي بجامعة بني سويف، حيث تم توزيع الدفعة للتكليف على المستفيات.
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