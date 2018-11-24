المفتي: وثيقة المدينة المنورة كانت أول دستور للتعايش والمواطنة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حينما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة أسس وثيقة المدينة وهي أول دستور مدني متكامل في التاريخ أرسى قواعد المواطنة وثبت أركان العدل بين مكونات المجتمع وطوائفه، ونظم العلاقات بينهم لكي يسود التسامح والمحبة ويدخل الناس في السلم كافة.



وأضاف «علام» خلال تقديمه برنامج «مع المفتي» المذاع على فضائية «الناس»، أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- رسخ مشاعر الحب في الله والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة، وكتب وثيقة لتنظيم العلاقة بينهم وبين واليهود، وأكد فيها على وحدة الأمة، والحرية الدينية، وقام ببناء مسجد ليجتمع المسلمون فيه، وتتحد صفوفهم وتتفق كلمتهم.



وأشار إلى أن وثيقة المدينة المنورة كانت أول دستور للتعايش والمواطنة بين الأجناس المختلفة في الوطن الواحد، وهذا يعكس حرص الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم إقصاء أي أحد بل تواصل مع الجميع، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض مفاهيم الإقصاء حتى مع الذين لهم تاريخ في الإساءة إليه ومناهضته في طريق دعوته.







