أتلتيكو مدريد يلدغ برشلونة برأسية كوستا.. فيديو

أحرز دييجو كوستا الهدف الاول لفريق أتلتيكو مدريد فى شباك برشلونة فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب واندا ميتروبوليتانو فى الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".



وجاء هدف أتلتيكو مدريد فى الدقيقة 77 عن طريق كوستا من رأسية قوية داخل من منطقة الجزاء عقب تنفيذ ركلة ركنية .



ويحتل فريق برشلونة فى صدارة ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة ، بينما جاء أتلتيكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 23 نقطة .

