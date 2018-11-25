العثور على جثة شخص مجهول الهوية بطما في سوهاج

عثر أهالي مدينة طما على جثة شخص مجهول الهوية اسفل كوبري طما العلوي بسوهاج، وتبين من فحص الجثة وجود تهشم بالرأس وكسر بالفخذ أثر اصطدام سيارة مجهولة به.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة طما بالعثور على جثة أسفل كوبري طما العلوي، بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لذكر مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر يرتدي كامل ملابسه ملقاة على جانب الطريق وبمناظرتها تبين إصابتها "تهشم بالرأس وكسر بالفخذ الأيسر" كما تبين وجود بعض أجزاء فوانيس واكصدام سيارة بالمكان وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بإصابتها "كسر مضاعف بالجمجمة والزراع الأيمن والساقين نتيجة اصطدامه بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية".



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحديد شخصية المتوفي.