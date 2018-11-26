احصلي على بشرة متوهجة كالأطفال في 5 خطوات

مشاكل البشرة أزمة تؤرق العديد من الفتيات، بدءًا من حب الشباب والبثور، والهالات السوداء، وحتى البقع الداكنة والنمش، حيث تنفق الفتيات مبالغ طائلة للتخلص من مشاكل البشرة سواءبمستحضرات التجميل أو بعض الأدوية.



ولكي تحصلي على بشرة ناعمة وصافية ومتوهجة مثل الأطفال، نصح موقع "برايت سايت" بـ5 نصائح سهلة وسريعة للتخلص من مشاكل البشرة، ومنها :



1- عدم استخدام كريم الأطفال لأنه يرطب بشرتك لفترة قصيرة فقط، فهوي يحتوي على مادة اللانولين المفيدة لبشرة الأطفال فقط باعتبارها تتجدد بسرعة، أما البالغين فلن يفيدهم هذا الاستخدام.



2- بعد غسل وجهك لا تقومي بتجفيفه بالماء، بل ضيفي طبقة من الكريم المرطب الخاص بك على وجهك المبتل بالماء، فهذه الخطوة ستمنح بشرتك ترطيبًا مكثفًا.



3-استخدمي صودا الخبز "بيكربونات الصوديوم" كمطهر للوجه، فهي هي منتج عالمي يمكنك استخدامه أيضًا كمنظف يومي أو كقناع للوجه، وهو مقشر طبيعي ويزيل الطبقة العليا من جلدك دون التسبب في تهيج البشرة.



4-ضعي كريم العيون في الثلاجة، لأنه يساعد على التحلص من انتفاخ منطقة العيون ويمنحك الترطيب والتغذية.



5-استخدمي زيت بذور العنب كمضاد للشيخوخة فهو يعمل على تجديد البشرة ويرطب طبقات الجلد، فقط استخدميه يوميًا لتنظيف بشرتك.

