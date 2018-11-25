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أخبار البلد

مؤسسة الأهرام تعرض الفيلم التسجيلي زايد في القلب.. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
عرضت منذ قليل مؤسسة الأهرام فيلما تسجيليا عن الراحل حكيم العرب، ومؤسس دولة الإمارات سمو الشيخ زايد آل نهيان، في إطار احتفالية المؤسسة بمناسبة مئوية الشيخ زايد آل نهيان، تحت عنوان "زايد في قلوب المصريين"، والذي تنظمه الأهرام، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في مصر.

وكانت قد انطلقت منذ قليل احتفالية مؤسسة الأهرام بمئوية الشيخ زايد بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "زايد في قلوب المصريين"، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات الهامة على رأسها رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وتتضمن الاحتفالية إصدار كتاب وثائقي عن الشيخ زايد، شارك به نخبة من كبار المفكرين، والمؤرخين، والمثقفين العرب، حيث يعد الكتاب وثيقة علمية وإعلامية كبيرة لما يحتوي من معلومات بعضها يتم التوثيق له للمرة الأولى.

وأقامت امس مؤسسة الأهرام معرض الصور النادرة للشيخ زايد بمناسبة مئوية الشيخ زايد آل نهيان "زايد في القلب"، والذي تنظمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسمو الشيخ محمد بن زايد، وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسيين.
مؤسسة الأهرام تعرض الفيلم التسجيلي زايد في القلب.. صور
مؤسسة الأهرام تعرض الفيلم التسجيلي زايد في القلب.. صور
مؤسسة الأهرام تعرض الفيلم التسجيلي زايد في القلب.. صور
مؤسسة الأهرام تعرض الفيلم التسجيلي زايد في القلب.. صور
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