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توك شو

شاهد.. أول توك توك كابورليه في مصر.. يحتوي على حوض سمك وشاشة عرض

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض الإعلامي عمرو أديب، تقرير فيديو لأول توك توك "كابورليه" شعبي في مصر.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التوكتوك صار جزءًا متأصلًا من حياة المصريين خاصة في المناطق الشعبية، حتى تحول مؤخرًا لمركبة زفة أفراح، ويقوم البعض في المناطق الشعبية بتنظيم زفة العروسين داخل التوك توك "الكابورليه" المعدل كنوع من الأفكار الجديدة المستحدثة في الشارع المصري المبدع.

وأشار إلى أن صاحب التوكتوك قام بتعديله بوضع كراسٍ فخمة رياضية وحوض سمك داخل التوك توك، وشاشة عرض كبيرة داخله.

وتابع: أن مصنع التوكتوك الماليزي لم يتوقع أن المصريين سيقومون بالإبداع بهذا الشكل.

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