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رياضة

مدرب الأهلي السابق: رفضت منصب رئيس قطاع الناشئين في بيراميدز

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:57 ص
أحمد أيوب مدرب عام
أحمد أيوب مدرب عام الأهلي السابق
حسن العمدة
أكد أحمد أيوب، مدرب عام الأهلي السابق، أنه رفض منصبا جديدا داخل نادي بيراميدز بعد توجيه الشكر له من منصب المدرب العام بفريق الأسيوطي.

وقال "أيوب" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "تم عرض منصب رئيس قطاع الناشئين في بيراميدز بعد رحيلي عن منصب المدرب".

وأضاف: "رفضت هذا المنصب، رأيت انه في هذا التوقيت يجب ان تنتهي تجربة بيراميدز والبحث عن تجربة جديدة".
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