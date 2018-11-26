كتاب جديد يكشف أعداء ترامب داخل الإدارة الأمريكية

كشف كتاب جديد لكلا من كوري ليوندوسكي، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي، وديفيد بوسي، نائب الرئيس السابق لحملة دونالد ترامب عن وجود عدد من معارضي ترامب داخل الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي.



ويقول الكتاب الذي حصلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على أجزاء منه إن هناك أعداء متجسدون في صورة متحالفين داخل الإدارة الأمريكية الحالية.



وشملت الاتهامات التي وجهها الكتاب كلا من المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني جاري كوهن، وكبير الموظفين السابق روب بورتر، بالإضافة إلى نقاد ترامب والمعارضين الديمقراطية.



وأضافوا في الكتاب: "هناك الكثير من الناس في مناصب هامة بالحكومة الفيدرالية الأمريكية تؤوي كراهية عميقة لترامب كما يفعل أي شخص من جماعة كلينتون / أوباما".



وكان في وقت سابق من هذا العام، وصف مقال رأي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كتبه مسؤول كبير في إدارة ترامب اتهم بعض الموظفين بالعمل ضده.



