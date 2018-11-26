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مرأة

نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:56 ص
نسرين أمين
نسرين أمين
هاجر هانئ
شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصور جديدة لها على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

وارتدت نسرين فستانًا أسود قصير من ماركة balmain العالمية، والذي تميز بالشراشيب المنسدلة، فيما انتعلت حذاء أسود ذا كعب عالى.

ووضعت لها خبيرة التجميل نورا رمضان مكياجا هادئا متناسق مع إطلالتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها السوداء المنسدلة على كتفيها، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات التى منحتها إطلالة كاملة.
نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور
نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور
نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور
نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور
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نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

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