ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طارق شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدرسة الرسمية الدولية بالعبور، حيث بدأت الدراسة فيها بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثانى.

وحضر الافتتاح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، والأستاذ طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستشارية، والأستاذة نادية حافظ رئيس مؤسسة المدارس الدولية بمصر، والأستاذة غادة ديجاني، عضو المؤسسة والأستاذة سوسن ديجاني، عضو المؤسسة، والسادة أعضاء مؤسسة التعليم الدولي ورئيس جهاز مدينة العبور، وعدد من أولياء الأمور.

وتفقد شوقي فصول مرحلة رياض الأطفال متحدثا مع التلاميذ والمعلمات داخل الفصل، وتفقد أيضا غرفة التربية الفنية ومنطقة الألعاب الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، موجها بتقديم الدعم التام لهذه المدارس من كل أجهزة الوزارة، للحفاظ على مستوى جودة التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بالمدارس.

وفى حوار مفتوح بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وأعضاء مؤسسة المدارس الدولية بمصر ومجموعة من أولياء الأمور، أكد شوقى حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة يضاهى ما تقدمه المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة.

وأشاد شوقى بآلية العمل داخل المدرسة من انضباط وتجهيزات للفصول، وتأهيل للمعلمين، مشيرا إلى أن العمل الجماعى هو وسيلة نجاح أي عمل، مثنيا على روح الإيجابية والتعاون بين جميع أعضاء المؤسسة وبين العاملين بالمدارس الرسمية الدولية وأولياء الأمور، لذا حقق إنجاز هذا النموذج الرائع فى وقت قصير وأن الهدف الأساسي والرابح الأول هو التلميذ.

وأشار شوقى إلى أنه لا بد من التدريب المستمر للعاملين بهذه المدارس لضمان الاستمرارية بنفس معايير الجودة العالمية، مؤكدا على أن أهم نقاط القوة لهذا المشروع هو الحماس الزائد عند جميع الأطراف سواء أعضاء المؤسسة أو العاملين بها وأولياء الأمور.
loading...

ترشيحاتنا

سيول: مساع لعودة الطيران المباشر مع القاهرة

شاهد.. الشانزليزيه يتحول إلى ساحة حرب بسبب مظاهرات السترات الصفراء

وزيرة الطاقة الأردنية: مصر توفر ثلث احتياجات الأردن من الغاز في يناير

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا..فيديو

ابنة هند رستم تكشف أسرار حياة الراحلة قبل وفاتها ووصيتها قبل الموت .. فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف على سن بوسي الحقيقي

تأييد إدراج عائلة حسن مالك و117 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية

حكاية تمثال رمسيس الثاني في الرمسيوم.. والزلازل بريئة من تدميره..صور

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات علا غانم

هكذا علق عزيز الشافعي على رأي سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث

الوزراء: لا صحة لمد أيام العام الدراسي بنظام التعليم الجديد

كالعادة.. الفرعون محمد صلاح يتوج بجائزة الرياضي العربي المتميز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان المدرسة الدولية بالعبور

نقل 240 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير.. صور

شاهد.. إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي دعما للمرأة

حكاية تمثال رمسيس الثاني في الرمسيوم.. والزلازل بريئة من تدميره..صور

نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

فيديو

الأرصاد: فصل الشتاء سيبدأ خلال أسبوعين..فيديو
رامى رضوان يحذر من إدمان لعبة بوبجي PUBG..فيديو
فيديو جراف.. الحكومة تنفي 6 شائعات في 4 أيام
التنمية المحلية: توصيل الصرف الصحي للأسرالفقيرة بـ 40 جنيها شهريا.. فيديو
سفيرنا ببريطانيا: الجالية المصرية كبيرة ومهتمة بالعقارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟