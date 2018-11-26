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أخبار العالم

روسيا: سنقمع بقسوة أي هجوم على سيادتنا وأمننا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:36 م
لافروف
لافروف
على صالح
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، عن احتجاجًا حازمًا ضد الانتهاك الأخير لقواعد مرور الأبرياء في البحر الأسود من قبل سفن البحرية الأوكرانية.

و ذكرت وزارة الخارجية الروسية فى بيان لها أن الجانب الروسي قد طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تطوير الوضع

ووفقا لبيان الخارجية الروسية، فإن موسكو سوف تقمع أقسى الجرائم ضد سيادتها وأمنها

وتابعت: نود أن نحذر الجانب الأوكراني من أن سياسته المنسقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي صممت في إثارة الصراع مع روسيا، محفوفة بعواقب وخيمة، كما جاء في البيان.

واضافت الوزارة ان «الاتحاد الروسي سيقمع بقسوة اي هجوم على سيادته وأمنه»

وجاء هذا البيان بعد أن قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قد انتهكت المادتين 19 و 21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واخترقت الحدود البحرية الروسية، ودخلت منطقة مغلقة مؤقتا من المياه الإقليمية الروسية، وكانت تتحرك من البحر الأسود نحو مضيق كيرتش.

وأضاف أنها لم تتجاوب السفن الأوكرانية مع المطالب القانونية للسفن المرافقة لها و قامت بمناورات خطيرة وتم احتجازها بعد انتهاك حدود الدولة الروسية ، وفقا لجهاز الامن الروسي الفيدرالي
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