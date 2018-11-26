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أخبار البلد

غدًا.. رئيس الأعلى للإعلام يلتقى وزير الإعلام السعودي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:03 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
يلتقي غدا الثلاثاء رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد بوزير الإعلام السعودي والوفد المرافق له .

يعقد اللقاء ظهر غد الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو وبحضور أعضاء المجلس .

يجرى لقاء وزير الإعلام السعودي مع مكرم محمد أحمد بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية للقاهرة
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