غدًا.. رئيس الأعلى للإعلام يلتقى وزير الإعلام السعودي

يلتقي غدا الثلاثاء رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد بوزير الإعلام السعودي والوفد المرافق له .
يعقد اللقاء ظهر غد الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو وبحضور أعضاء المجلس .
يجرى لقاء وزير الإعلام السعودي مع مكرم محمد أحمد بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية للقاهرة
يعقد اللقاء ظهر غد الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو وبحضور أعضاء المجلس .
يجرى لقاء وزير الإعلام السعودي مع مكرم محمد أحمد بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية للقاهرة