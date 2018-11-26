غدًا.. رئيس الأعلى للإعلام يلتقى وزير الإعلام السعودي

يلتقي غدا الثلاثاء رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد بوزير الإعلام السعودي والوفد المرافق له .



يعقد اللقاء ظهر غد الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو وبحضور أعضاء المجلس .



يجرى لقاء وزير الإعلام السعودي مع مكرم محمد أحمد بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية للقاهرة