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سيارات

البلجيكي ستوفل فاندورنه يودع سباق الفورميولا وان

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
مصباح المصرى
ودع المتسابق البلجيكي ستوفل فاندورنه الفورميولا وان في سباق أبوظبي الختامي لهذا الموسم، وقرر فاندورنه الانتقال إلى فريق (إتش.دبليو.إيه) ريسلاب المدعوم من مرسيدس في منافسات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية اعتبارا من الشهر المقبل.

وواجه فاندورنه (26 عاما)، الذي تألق في سباقات جي.بي2 سابقا صعوبات خلال عامين مع فريق ماكلاري نتيجة حصوله على سيارة تفتقر إلى قدرات تنافسية، وكانت أفضل نتيجة حققها في سباق حصوله على المركز السابع.

وتوقع زاك براون رئيس فريق ماكلارين عودة السائق البلجيكي لبطولة العالم في المستقبل، وقال للصحفيين: "أعتقد أن ستوفل يملك موهبة كبيرة. قام بعمل جيد مع سيارة ضعيفة لكننا منحناه الفرصة لعامين ووفرنا له ولزميله فرناندو ألونسو نفس الامكانيات".

وأضاف زاك براون الأمريكي: "أتوقع له النجاح في فورمولا ئي والعودة إلى الفورميولا وان مستقبلا.. وتابع: "لن أشعر بأي دهشة إن فعل ذلك، لن تكون المرة الأولى التي يعود فيها سائق عانى قليلا في بادئ الأمر، أثق أن ستوفل يتمتع بمهارات أي سائق من العيار الثقيل في الفورميولا وان ولذلك أتوقع له العودة".

ولم يستبعد فاندورنه أيضا في حديثه للصحفيين في أبوظبي عودته الفورميولا وان.. قائلا: "إنه سيبقي كل خطوط الاتصالات مفتوحة مع الفورميولا وان رغم أن تركيزه سينصب على فورمولا ئي.

وأضاف: "سأرتبط بعلاقة مع مرسيدس وسأعمل معهم على أجهزة المحاكاة وهي خبرة جديدة بالنسبة لي ولن أقطع الاتصال بالفورميولا وان".

وسيملك فريق ماكلارين تشكيلة جديدة بالكامل الموسم 2019 حيث سينضم الإسباني كارلوس ساينز من رينو بينما تم ترقية لاندو نوريس من دور السائق الاحتياطي ليخوض موسمه الأول في الفورميولا وان.
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