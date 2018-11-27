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مستقبل وطن ينظم احتفالية جماهيرية بالزقازيق.. صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:11 م
صدى البلد
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالشرقية احتفالية جماهيرية تتضمن معرضا للمشغولات اليدوية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشارك فى الاحتفالية ٥٠٠ شخص بمدينة الزقازيق، حيث تضمن الحفل توزيع مكافآت مادية لـ٣٠ متسابقا من المشاركين فى المعرض قيمة كل منها ٥٠٠ جنيه.

يأتى ذلك فى إطار ما يقوم به الحزب من تنظيم قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان فى جميع المحافظات، فضلا عن توفير السلع وتقديم الخدمات.
مستقبل وطن ينظم احتفالية جماهيرية بالزقازيق.. صور
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