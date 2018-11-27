هبوط أرضي أمام شاوه على طريق ميت الاكراد

شهد طريق ميت الأكراد شاوه هبوطا أرضيا أمام قرية شاوه مركز المنصورة بمساحة 1 متر ×1 متر وعمق خمسة أمتار، وأجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية فور علمه بالحادث اتصالا باللواء خالد محجوب رئيس مركز ومدينة المنصورة، وطالبه بالانتقال فورًا لمعاينة الهبوط وإصلاحه.



كما طالب بتنظيم حركة المرور في موقع الهبوط لتسهيل الحركة المرورية على الطريق، ويتابع المحافظ عملية الإصلاح أولا بأول إلي أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.



وتقرر تحويل حركة المرور بالطريق إلى طريق التجنيد تلبانة لمدة ثلاثة أيام لحين الانتهاء من الإصلاحات الجارية.