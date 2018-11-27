بلزن التشيكي يهدي ريال مدريد وروما التأهل بدوري الأبطال عقب إسقاط سيسكا

نجح فريق بلزن التشيكي في قتل أمال سيسكا موسكو الروسي وإهداء التأهل لفريقي ريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب سقوط الفريق الروسي أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.



وبهذه الخسارة تجمد رصيده عند 4 نقاط استمر بها فى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة مع تبقى مواجهة واحدة له، بفارق الأهداف فقط عن فيكتوريا بلزن صاحب المركز الرابع والأخير.