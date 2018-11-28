بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

حرصت الفنانة بلقيس فتحى ،على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "الأنستجرام"، بجلسة تصوير جديدة خضعت لها بعدسة المصور غربللي الغربللي.





أطلت بلقيس بإطلالة من اختيار الأستايلست ma.fashionconsultancy، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا باللون اللبنى تميز بالتطريزات الراقية، وتميز بكاب مزين بالكشكاش، وبحزام رفيع حول منطقة الخصر، وحمل التصميم توقيع Amato Couture.



