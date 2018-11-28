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مرأة

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:02 ص
بلقيس
بلقيس
هاجر هانئ
حرصت الفنانة بلقيس فتحى ،على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "الأنستجرام"، بجلسة تصوير جديدة خضعت لها بعدسة المصور غربللي الغربللي.

أطلت بلقيس بإطلالة من اختيار الأستايلست ma.fashionconsultancy، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا باللون اللبنى تميز بالتطريزات الراقية، وتميز بكاب مزين بالكشكاش، وبحزام رفيع حول منطقة الخصر، وحمل التصميم توقيع Amato Couture.

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل صفاء المسلم مكياجًا جذابًا ارتكز على الألوان الترابية، فيما اختارت تسريحة شعر بسيطة، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الراقية المتناسقة مع فستانها.
بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور
بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور
بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور
بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور
بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور
بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور
بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور
بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور
بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور
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