ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وفد سياحي من إنجلترا وكندا يزور المناطق الأثرية في المنيا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا إن المحافظة استقبلت ، وفدًا سياحيًا أجنبيًا قادمًا من دولتي انجلترا وكندا، لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية.

وأوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن زيارة الوفد استمرت لمدة يومين حيث شمل برنامج الزيارة منطقة آثار بني حسن بأبوقرقاص ومنطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل بملوي.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة اثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين، وهي تقع على بعد 8 كم شمال غرب مركز ملوي، وكذلك منطقة آثار بني حسن وهي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم تلك المنطقة 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى لحكام مقاطعة الغزال وتحمل بعض المقابر الكبيرة نقوش السيرة الذاتية لصاحبها مع مشاهد من الحياة اليومية والحرب والصيد والرياضة.

كما تضم محافظة المنيا أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير وبها كنيسة «السيدة العذراء»، إحدى أقدم الكنائس الأثرية في مصر، وكذلك منطقة أثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلومترًا من مركز بني مزار وهي مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني ، كما شهدت صفحات مجيدة من تاريخ الفتح الإسلامي لمصر، حيث يُطلق عليها مدينة الشهداء، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
وفد سياحي من إنجلترا وكندا يزور المناطق الأثرية في المنيا
وفد سياحي من إنجلترا وكندا يزور المناطق الأثرية في المنيا
وفد سياحي من إنجلترا وكندا يزور المناطق الأثرية في المنيا
loading...

ترشيحاتنا

الترجي التونسي يوجه تحذيرا للأهلي بسبب ثنائي الفريق

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا.. فيديو

الأرصاد: غدا سقوط أمطار على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 24

بورصة الدواجن.. الفراخ البيضاء تسجل 22 جنيها للكيلو

مغردو تويتر يدعمون صلاح في مواجهته النارية أمام باريس سان جيرمان اليوم

محافظ القاهرة يكشف موعد البدء في تطوير مثلث ماسبيرو

نجاة رضيع بأعجوبة بعد سقوطه من ارتفاع 11 طابقا في سنغافورة

الكرملين: بوتين يلتقي ولي العهد السعودي في قمة العشرين

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ مها أبوعوف

كشف غموض العثور على جثة عامل ملقاة بالطريق الصحراوى

في ذكرى رحيلها.. سر إصرار شادية على استبعاد حمدي أحمد من ريا وسكينة

طلب إحاطة لوزير البترول عن الاستفادة من هبوط سعر البرميل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

فيديو

أبو الغيط: مواقف أمريكا المنحازة لن تكسر إرادة الفلسطينيين.. فيديو
بث مباشر.. احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
تعرف على فوائد وعيوب رجيم الصوم المتقطع وتأثيره على الجسم..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟