وفد سياحي من إنجلترا وكندا يزور المناطق الأثرية في المنيا

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا إن المحافظة استقبلت ، وفدًا سياحيًا أجنبيًا قادمًا من دولتي انجلترا وكندا، لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية.



وأوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن زيارة الوفد استمرت لمدة يومين حيث شمل برنامج الزيارة منطقة آثار بني حسن بأبوقرقاص ومنطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل بملوي.



وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة اثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين، وهي تقع على بعد 8 كم شمال غرب مركز ملوي، وكذلك منطقة آثار بني حسن وهي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم تلك المنطقة 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى لحكام مقاطعة الغزال وتحمل بعض المقابر الكبيرة نقوش السيرة الذاتية لصاحبها مع مشاهد من الحياة اليومية والحرب والصيد والرياضة.



كما تضم محافظة المنيا أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير وبها كنيسة «السيدة العذراء»، إحدى أقدم الكنائس الأثرية في مصر، وكذلك منطقة أثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلومترًا من مركز بني مزار وهي مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني ، كما شهدت صفحات مجيدة من تاريخ الفتح الإسلامي لمصر، حيث يُطلق عليها مدينة الشهداء، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.