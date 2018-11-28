الصحة تعلن إحصائية عن المدخنين في مصر ومعدلات الإنفاق والأمراض المترتبة

قالت الدكتورة مايسة حمزة مدير عام إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة والسكان، إن هناك ما يقرب من 8.7 % من المصريين يدخنون الشيشة و1.2% يدخنون السجائر الإلكترونية؛ مشيرة إلى أن التدخين سببا رئيسيا فى الإصابة بالأمراض غير المعدية.
وأضافت حمزة. خلال إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ 2030 اليوم، 22.8% من المصريين يدخنون التبغ فيما حيث تبلغ نسبة الرجال 43.6% و 0.5% من النساء.
وتابعت: يتعرض أكثر من نصف السكان للتدخين السلبى و 48.9 % من المصريين يتعرضون للتدخين السلبى فى المنازل بينما 36.5% فى أماكن العمل.
وأوضحت أن البالغين ينفقون أكثر من 410 جنيهات بنسبة 49.2% من دخل الفرد السنوى على التبغ بينما ينفق الطلاب 109.8 جنيه شهريا على تعاطي التبغ مشيرة إلى أن التدخين يسبب السرطان وأمراض القلب والشرايين. وتابعت: يتوفر عيادات للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين وخط ساخن برقم 16805 ويتلقى الخط من 600 إلى 800 مكالمة شهريا .