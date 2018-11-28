1.2 مليار جنيه قيمة تداول البورصة اليوم

بلغت قيمة تداول البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 1.158 مليار جنيه، من خلال كمية تداول بلغت 198 مليون سهم، بتنفيذ 26.286 صفقة.



وارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم، حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 4.1 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 752،235 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب والمصريين.



وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة ليغلق عند مستوى 13309.5 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان إيجي اكس 50 لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق إلى مستوى 2199 نقطة.



كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 إلى مستوى 682 نقطة، فيما قفز مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا، إلى 1708 نقاط.