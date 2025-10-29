قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علاء عبد الغني يروي تفاصيل «محطة الزمالك الفاصلة» في مسيرته الكروية
مشاهد خادشة للحياء لرفع نسب الأرباح.. اليوتيوبر محمد عبد العاطي يواجه عقوبات مشددة
دعاء لجلب الرزق الوفير وقت الفجر.. ردده وانتظر الفرج
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 شهيدًا.. والزوارق الإسرائيلية تقصف الفلسطينيين
يعيشون حربًا أهلية.. مصطفى الفقي: الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع أعنف من أي وقت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
لحظة وداع مؤثرة .. مذيعة تُعلن إصابتها بالسرطان خلال النشرة وتغادر | شاهد
تفاصيل المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بتهمة بالنصب والاحتيال بالقاهرة
سنن الرسول بعد صلاة الفجر.. داوم عليها واغتنم ثوابها
ماذا قالت رانيا فريد شوقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير؟
بمشاركة 35 دولة.. وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف 2025|صور
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على اليوتيوبر محمد عبد العاطي لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء .

تحقيقات النيابة العامة كشفت تفاصيل مثيرة في واقعة اليوتيوبر محمد عبدالعاطي ، بعدما تم إحالته لمحكمة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية.


واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.


عقوبة نشر محتوى خادش للحياء في القانون


تضمن قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة". 

