ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

طرح ألبوم رسمتك يا حبيبي للشيخ محمود التهامي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:03 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة للشيخ محمود التهامى ألبومه الجديد "رسمتك يا حبيبى"، تحت شعار "مزيكها بالفصحي".

وتتناول موضوعات الألبوم شعر الغزل العذري في التراث, والحب العفيف ومفاجأة الألبوم موسيقى وتوزيعات وأشكال موسيقية متنوعة كالروك والهاوس, والراي, بالإضافة إلى اللون الصعيدي, والشرقي, بشكل يواكب التطور الموسيقي العالمي, ويعد الألبوم هو الأول من نوعه لنشر اللغة العربية الفصحى بموسيقى تجذب الشباب, وتعود بهم إلى أصالة الكلمة, ورقي المعنى, وقد قام "التهامي" بجمع كلمات الألبوم من تراث الشعر العربي الموزون والمقفي, ووضع ألحان الألبوم.

وقال الشيخ التهامي إنه سعيد بهذا التعاقد مع شركة كبيرة لها تاريخ عريق في الموسيقي والفن مثل شركة "مزيكا" والتي تعد من أكبر شركات الإنتاج في الوطن العربي, وأن هذه الفكرة كانت موجودة لديه بالفعل منذ أكثر من عشر سنوات, إلا أنه تحمس لها أخيرا.

ألبوم "رسمتك يا حبيبى" من كلمات وألحان الشيخ محمود التهامى ويضم 8 أغنيات هم:

رسمتك حبيبى .. توزيع موسيقى أشرف أبو زيد

يارفاق الصبر .. توزيع موسيقى وليد مصطفى

أيام عمرى .. توزيع موسيقى وليد مصطفى

قاضى الغرام .. توزيع موسيقى أشرف أبو زيد

نداء المحبة .. توزيع موسيقى أشرف أبو زيد

طائر البان .. توزيع موسيقى أشرف أبوزيد

تعالوا بنا .. توزيع موسيقى وليد مصطفى

يا ساكنا بهواه .. توزيع موسيقى أشرف أبوزيد
loading...

ترشيحاتنا

الكاف يصدر عقوبة مغلظة ضد المصري البورسعيدي

جماهير الأهلي تفتح النار علي مجلس الخطيب .. لاعيبة وجهاز فني فاشل.. فيديو

الخطايا العشر لمجلس الخطيب في الأهلي.. وأسباب الانهيار الكبير

الإسماعيلي يفوز على بطل بوروندي بهدف فى دورى ابطال افريقيا

اقتصادية النواب: العملة الوطنية حققت استقرارا أمام الدولار .. فيديو

نجم الأهلي: رحيل السعيد دمر الأحمر.. وبناء الفريق مهمة الأجنبي

محمود وحيد يقترب من الانتقال إلى الأهلي

فتاة تفاجئ الأطباء بالغناء أثناء إجراء عملية جراحية في المخ

منتصر الرفاعي تعليقا على بكاء نجم الأهلي: دموعك غالية علينا

الخولي: تجاوزات موظفي الشيخ زايد أضاعت على الدولة 7 مليارات جنيه

رسالة نارية من ميدو لـ جمهور وفريق الزمالك بشأن الأهلي

الدوري الألمانى يهدد صفقة الأهلى المنتظرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

فيديو

الحكومة تكشف الهدف من إنشاء ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر.. فيديو
برومو فيلم Wonder Park يحقق 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب
الصحة العالمية تختار مصر ضمن 15 دولة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التبغ
رسالة مؤثرة من ابنة الراحل عامر منيب إلى روحه.. فيديو
شاهد.. حكاية 185 يوما قضتها السيدة العذراء والمسيح في صعيد مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟