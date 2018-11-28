طرح ألبوم رسمتك يا حبيبي للشيخ محمود التهامي

طرحت الشركة المنتجة للشيخ محمود التهامى ألبومه الجديد "رسمتك يا حبيبى"، تحت شعار "مزيكها بالفصحي".



وتتناول موضوعات الألبوم شعر الغزل العذري في التراث, والحب العفيف ومفاجأة الألبوم موسيقى وتوزيعات وأشكال موسيقية متنوعة كالروك والهاوس, والراي, بالإضافة إلى اللون الصعيدي, والشرقي, بشكل يواكب التطور الموسيقي العالمي, ويعد الألبوم هو الأول من نوعه لنشر اللغة العربية الفصحى بموسيقى تجذب الشباب, وتعود بهم إلى أصالة الكلمة, ورقي المعنى, وقد قام "التهامي" بجمع كلمات الألبوم من تراث الشعر العربي الموزون والمقفي, ووضع ألحان الألبوم.



وقال الشيخ التهامي إنه سعيد بهذا التعاقد مع شركة كبيرة لها تاريخ عريق في الموسيقي والفن مثل شركة "مزيكا" والتي تعد من أكبر شركات الإنتاج في الوطن العربي, وأن هذه الفكرة كانت موجودة لديه بالفعل منذ أكثر من عشر سنوات, إلا أنه تحمس لها أخيرا.



ألبوم "رسمتك يا حبيبى" من كلمات وألحان الشيخ محمود التهامى ويضم 8 أغنيات هم:



رسمتك حبيبى .. توزيع موسيقى أشرف أبو زيد



يارفاق الصبر .. توزيع موسيقى وليد مصطفى



أيام عمرى .. توزيع موسيقى وليد مصطفى



قاضى الغرام .. توزيع موسيقى أشرف أبو زيد



نداء المحبة .. توزيع موسيقى أشرف أبو زيد



طائر البان .. توزيع موسيقى أشرف أبوزيد



تعالوا بنا .. توزيع موسيقى وليد مصطفى



يا ساكنا بهواه .. توزيع موسيقى أشرف أبوزيد