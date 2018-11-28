شاهد.. التضامن تضيء مبانيها بالبرتقالي فى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي مبانيها باللون البرتقالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وقد نادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 بتخصيص يوم 25 نوفمبر يومًا عالميًا لمناهضة العنف ضد المرأة استجابة للدعوات التي نادت بها العديد من المنظمات النسائية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنظيم العديد من البرامج التي تهدف الى رفع مستوى الوعي بالعنف الذي تتعرض له المرأة في كافة المجتمعات.





واكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة التصدي لكافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة على اختلاف المجتمعات والذي يترك بالتالي اثرًا نفسيًا سيئًا عليها .



