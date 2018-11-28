شاهد.. التضامن تضيء مبانيها بالبرتقالي فى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي مبانيها باللون البرتقالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وقد نادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 بتخصيص يوم 25 نوفمبر يومًا عالميًا لمناهضة العنف ضد المرأة استجابة للدعوات التي نادت بها العديد من المنظمات النسائية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنظيم العديد من البرامج التي تهدف الى رفع مستوى الوعي بالعنف الذي تتعرض له المرأة في كافة المجتمعات.
واكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة التصدي لكافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة على اختلاف المجتمعات والذي يترك بالتالي اثرًا نفسيًا سيئًا عليها .
وأضافت والي ان الوزارة تقدم العديد من الخدمات والبرامج التي من شأنها رفع مستوى معيشة المرأة وتمكينها اقتصاديًا بالإضافة الى مراكز استضافة المرأة المعنفة التابعة للوزارة والتي تعمل على إعادة تأهيل المرأة التي تعرضت للعنف وتقديم المشورة اللازمة لها سواء اجتماعية او نفسية او قانونية من خلال اخصائيين مؤهلين او من خلال التوعية الخارجية في الجمعيات الاهلية والقوافل واللقاءات الجماهيرية.