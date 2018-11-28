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بسملة ضحية التنمر فى دمياط تطلب العفو عن مدرسها.. تعرف على السبب

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:04 م
صدى البلد
حسام الحارتي
عبرت منال غريب ، والدة الطالبة بسملة ضحية واقعة التنمر من مدرسها بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الاعدادية بمحافظة دمياط ، عن سعادتها لحصول ابنتها على حقوقها.

وأضافت في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، المذاع عبر فضائية " الحياة "، ان ابنتها تعرضت لمعاملة سلبية من جانب العاملين داخل المدرسة تعاطفا مع زميلهم.

وأوضحت والدة الطالبة أنها كانت تتمنى ألا يتصاعد الموضوع الى هذا الامر ، مردفه " بسملة زعلانة وعايزة المدرس يطلع من السجن واحنا بكرة هنتنازل عن المحاضر في النيابة ".
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