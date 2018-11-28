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أخبار العالم

بوتين يتهم الرئيس الأوكراني بإشعال الأزمة بين البلدين

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:45 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أحمد محرم
ذكرت شبكة "بي بي سي" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو بمحاولة تلميع صورته أمام الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أوكرانيا في العام المقبل بافتعال مواجهة بحرية مع روسيا في منطقة القرم.

وكان حرس الحدود الروس التابعون لجهاز أمن الدولة قد أطلقوا نيران أسلحتهم يوم الأحد الماضي على قاطرة وزورقين حربيين تابعين لأوكرانيا، وقاموا بعدها باحتجاز أطقم السفن الثلاث.

وقال الرئيس الروسي مخاطبا منتدى استثماريا عقد في العاصمة موسكو الأربعاء "كان عليه (بوروشينكو) اتخاذ خطوات تزيد الموقف توترا."

وكان بوروشينكو أعلن فرض الأحكام العرفية لمدة 30 يوما ردا على الأزمة.

ويشمل قرار فرض الأحكام العرفية، والذي صدّق عليه البرلمان الأوكراني، عشر مناطق أوكرانية حدودية، وأوضح الرئيس الأوكراني في مقابلة تلفزيونية بأن البلاد "تواجه خطر اندلاع حرب شاملة مع روسيا،" محذرا مشاهديه "بألا يعتقدوا أن هذه مزحة."

وكانت روسيا قد استولت على شبه جزيرة القرم العائدة لأوكرانيا في عام 2014 وضمتها إلى أراضيها بعد فترة قصيرة.

وكانت السفن الأوكرانية الثلاث تبحر من ميناء أوديسا إلى ماريوبول الميناء الأوكراني المهم الواقع على بحر آزوف عندما نشبت مواجهة بينها وبين 4 من الزوارق العسكرية الروسية.
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