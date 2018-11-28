ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مصطفى الفقي: الأوضاع في فرنسا مهيأة للانفجار.. والسبب أمريكا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن فرنسا تعاني العديد من المشكلات الثقافية الخاصة بـ التجانس السكاني، حيث تعيش بفرنسا أكبر جالية إسلامية في العالم، مما يسبب نوعا من الانشقاق السياسي داخل البلاد.

وأوضح "الفقي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأوضاع بفرنسا مُهيأة للانفجار في أي وقت نظرًا للعوامل السياسية التي تحدث بداخلها.

وأشار إلي أن الولايات المتحدة تلعب دورا في الأحداث الفرنسية من خلال وسائل الإعلام التي تعطي إحساساً دائماً للأوروبيين عن أهمية الولايات المتحدة الأمريكية ومدى حاجة الأوروبيين لها.

loading...

ترشيحاتنا

العربية للتصنيع تكشف الهدف من توجيهات السيسي لتطوير الهيئة..فيديو

باريس سان جيرمان يعمق جراح ليفربول محمد صلاح بالهدف الثانى..فيديو

مدرب النجوم يوجه رسائل نارية غامضة بعد الخسارة من بيراميدز

رسميا.. الحضري يحسم الجدل حول اعتزاله.. فيديو

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

مصطفى الفقي: الأوضاع في فرنسا مهيأة للانفجار.. والسبب أمريكا

شاهد.. شبيه المعزول محمد مرسي وسط متظاهري السترات الصفراء في باريس

طفل يحاول الانتحار لتعرضه للتنمر ووالدته تبكى على الهواء

بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة للشرطة في بني سويف

الخطايا العشر لمجلس الخطيب في الأهلي.. وأسباب الانهيار الكبير

تونس تفضخ جرائم الإخوان.. السبسي يمتلك وثائق اغتيالات النهضة

وزارة التجارة: لا يجوز فرض أي حظر مطلق على الاستيراد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

فيديو

العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس
العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو
مستقبل وطن: نستعد لخوض جميع الانتخابات المقبلة.. فيديو
الوزراء يكشف أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ .. فيديو
البشلاوي: صناعة السينما أهم قوى ناعمة نملكها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟