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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 29- 11- 2018 ..ارتفاع 3 جنيهات

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
علياء فوزى
شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 29 نوفمبر 2018، ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات ..

ووفقا للأسعار التى تم تسجيلها فى مستهل تعاملات اليوم الخميس فقد سجل عيار 21 الأكثر انتشارا 611 جنيها،  كما سجل الجرام عيار 18  523 جنيها.

وبالنسبة لعيار  24 فقد سجل 698 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 4888 جنيها، وسجل السعر العالمى للذهب نحو 1226 للأوقية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب أن المعدن الأصفر شهد ارتفاعا فوريا بنسبة 1% ، حيث سجل 1226 دولار للأوقية الواحدة على خلفية  التصريحات الصادرة عن رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى .
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