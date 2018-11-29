هيئة الأرصاد تحذر محافظة البحر الأحمر من موجة الطقس السيئ لمدة 36 ساعة

وقد أكد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالمواطنين والسائقين على الطرق بأخذ الحيطة، وتوخي الحذر.





أرسلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا جويا لمحافظة البحر الأحمر، بأنه من المتوقع أن تتعرض مدن جنوب ووسط المحافظة لحالة من عدم الاستقرار بداية من اليوم 29 نوفمبر 2018م ولمدة 36 ساعة، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها السحب الرعدية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة الشدة.لذا تهيب محافظة البحر الأحمر بالمواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.كما أصدر المحافظ تعليماته إلى جميع الجهات المعنية بالتنسيق بينهم والاستعداد التام حيال هذا الأمر.