ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

هيئة الأرصاد تحذر محافظة البحر الأحمر من موجة الطقس السيئ لمدة 36 ساعة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:27 ص
هيئة الارصاد تحذر
هيئة الارصاد تحذر محافظة البحر الأحمر
ابراهيم جادالله
أرسلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا جويا لمحافظة البحر الأحمر، بأنه من المتوقع أن تتعرض مدن جنوب ووسط المحافظة لحالة من عدم الاستقرار بداية من اليوم 29 نوفمبر 2018م ولمدة 36 ساعة، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها السحب الرعدية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة الشدة.

لذا تهيب محافظة البحر الأحمر بالمواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

وقد أكد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالمواطنين والسائقين على الطرق بأخذ الحيطة، وتوخي الحذر.

كما أصدر المحافظ تعليماته إلى جميع الجهات المعنية بالتنسيق بينهم والاستعداد التام حيال هذا الأمر.
loading...

ترشيحاتنا

أول تعليق من يورجن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سان جيرمان

عزل صلاح واستفاقة نيمار.. 5 عوامل سبب سقوط ليفربول الثالث بدوري الأبطال.. النادي الباريسي يخدع الريدز بتصريحات ما قبل المباراة ويتفوق في كل خطوطه

إسرائيل تكتشف كاميرا مراقبة سرية أمام منزل رئيس الشاباك

جنين شؤم .. احتفال لإعلان جنس المولود المنتظر يحرق ولاية ويخلف خسائر بملايين الدولارات

منة فضالي تكشف سبب بكائها على الهواء

حيثيات الحكم على 23 متهما في قضية كتائب أنصار الشريعة

صحيفة بريطانية تكشف أسباب فشل قمة العشرين في الأرجنتين

برنامج تأهيلي لمؤمن زكريا

أجايي يبدأ تدريبات الكرة في الأهلي

إيفانكا ترامب تدافع عن نفسها في أزمة الإيميل الشخصي

الجبلاية يصدم بتروجت قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

جورج قرداحي ونجوم الفن والأغنية والمشاهير يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

الكثبان الرملية ثروة مهدرة وسط صحراء الوادي الجديد.. مقصد لسياحة السفاري وثروة قومية حال استغلالها ..صور

فيديو

بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط للإسكان الاجتماعى يتصدر صباح البلد
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
تعرف على مناطق أعمال الصيانة بالطرق وبدائلها.. فيديو
المرور: الأمطار لا توثر على سير الحركة بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو
تعرف على نصائح المرور لقيادة آمنة في الأمطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟