التنظيم والإدارة يستعرض التطبيق الإلكتروني لتحديث الملف الوظيفي

شارك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CAIRO ICT في دورته الثانية والعشرين، حيث شارك بعرض عدد من تجاربه في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنها المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والذي تم إطلاقه مطلع شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لحصر أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



ويهدف المشروع إلى الوقوف على مواطن العجز والزيادة في عدد العاملين بالوحدات، كما سيوفر ملفًا الكترونيًا لكل موظف بالدولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة به وسجله الوظيفي، مستهدفًا الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة ووضع خريطة للطاقات البشرية، تسهم في رسم سياسات منضبطة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية، الأمر الذي سيهئ مجالًا أفضل لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، حيث قام الجهاز في هذا الصدد بإعداد تطبيق إليكتروني خاص بجمع البيانات وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة من وسائط وأجهزة كما تم تدريب فريق عمل من موظفي الجهاز على استخدام التطبيق الخاص بالمشروع باستخدام أجهزة الحاسب اللوحية.



جديرا بالذكر أن الجهاز قد أعلن انتهاءه من تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين في دواوين عموم 24 وزارة وبعض الجهات التابعة لها في إطار هذا المشروع.



كما قام الجهاز أيضًا خلال المعرض بعرض تجربة تدشين نظام التقييم الإلكتروني للعاملين بالدولة، حيث قام الجهاز بإجراء اختبارت لتقييم قدرات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب المصرية، ويعمل هذا النظام بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشري لضمان نزاهة وشفافية عملية الاختبار، حيث يتضمن الاختبار قسما لاختبار الجدارات السلوكية وآخر للحاسب الآلي وأيضا اللغتين العربية والإنجليزية وغيرها من الاختبارات التي تتعلق بالتخصص، والتي من شأنها مساعدة متخذ القرار على اختيار الأكفأ والأنسب لشغل الوظيفة المُتقدم إليها دون واسطة أو محسوبية.



وفي سياق متصل، أعلن الجهاز خلال المعرض أنه يستعد لإطلاق تجربة "هاكاثون" لإتاحة الفرصة للمبرمجين المصريين لاستعراض ابتكاراتهم من أجل الوصول إلى تجربة رائدة في تطبيق الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في بيئة العمل الحكومي.



وانطلقت فعاليات الدورة الـ 22 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات CAIRO ICT تحت رعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الحالي، بمركز مصر، للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

