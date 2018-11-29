شادي حسين يتقدم لسيراميكا بهدف في شباك ابي صقل بالقسم الثاني

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا بهدف على منافسه ابي صقل في المباراة المقامة حاليا علي ملعب المقاولون ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري القسم الثاني.



جاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا.



جدير بالذكر ان فريق سيراميكا كليوباترا يحتل صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٢٠ نقطة، بينما جاء أبو صقل متذيلا جدول الترتيب برصيد نقطتين.

