تجهيز 19 مشروعًا مشتركًا بين مصر وبيلاروسيا فى الصناعة والعلوم والتعليم

اختتمت اليوم الخميس، بالقاهرة فعاليات الدورة الخامسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، حيث ترأس الجانب المصرى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الجانب البيلاروسى فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسى.



حيث ناقشت اللجنة تعزيز التعاون المصرى البيلاروسى المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.



ووقع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وفلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسى على البروتوكول الختامى بنتائج أعمال الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة.



وقال عمرو نصار، إن العلاقات المصرية البيلاروسية علاقات استراتيجية، مشيرًا إلى أهمية نقل العلاقات الاقتصادية المشتركة لمرحلة التكامل والشراكة الكاملة فى مختلف المستويات على مختلف الأصعدة لتصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والبيلاروسى على حد سواء.



وأشار نصار، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إلى أهمية الدور المحورى لحكومتى مصر وبيلاروسيا فى تهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائى والعمل المستقبلى المشترك غير المسبوق.



ومن جانبه قال فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسى، إن بلاده تترقب الزيارة التاريخية المقبلة للرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة البيلاروسية مينسك العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه الزيارة المهمة تعد أول زيارة لرئيس مصرى لبيلاروسيا منذ بدء العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأضاف أن العلاقات المصرية البيلاروسية علاقات بناءة وقابلة للتطور على المستويين الثنائى والمتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس البيلاروسى لمصر العام الماضى فتحت صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.



ولفت كولتوفيتش، إلى أهمية ترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين لمشروعات صناعية وتجارية وعلمية ملموسة تخدم الشعبين المصرى والبيلاروسى على حد سواء، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة أتاحت الفرصة لاستعراض المشروعات الحالية والمستقبلية فى مختلف المجالات.



وحول أهم نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، أوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الجانبين أشادا بالتقدم المحرز فى تنفيذ النقاط والاتفاقات التى تم الاتفاق عليها خلال الدورة الرابعة من اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، وكذا الزيارات المتبادلة خلال النصف الأول من عام 2018، والتى شملت تنظيم أكثر من 65 زيارة متبادلة على مستوى رفيع وكذا على مستوى الخبراء بين جمهورية بيلاروسيا ومصر وتضمنت زيارات لوفود تجارية فى مجالات الصناعة والبتروكيماويات والخشب والزراعة والقطاع المصرفى والنقل والسكك الحديدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والتعليم، لافتًا إلى أن هناك 19 مشروعًا مشتركًا فى مجال الصناعة والعلوم والتعليم فى مرحلة الإعداد والتنفيذ حاليًا.



وأضاف الوزير، أن جهود تنفيذ اتفاقات الدورة الرابعة من اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تضمنت أيضًا توقيع بروتوكول تعاون لبدء الإنتاج المشترك لشاحناتMAZ بالتعاون مع شركة حلوان للمعدات والآلات، وافتتاح كلية الهندسة المشتركة، بالإضافة إلى إطلاق المركز الاستشارى البيلاروسى المصرى فى مجال التعليم والتجارة حيث يجرى حاليًا تنفيذ أربعة مشاريع مشتركة فى العلوم والبحوث كما يجرى العمل على تنفيذ مشروعات الإنتاج المشترك فى مصر لمحركات الديزل، المعدات الزراعية، اللوادر ومعدات بناء الطرق، الحافلات الكهربائية، ضواغط الثلاجات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى المصرية.