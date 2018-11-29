شيرين رضا بإطلالة غريبة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ظهرت الفنانة شيرين رضا علي السجادة الحمراء، بإطلالة غريبة، ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الــ 40.



شيرين كانت دائما تخطف الانظار بإطلالاتها، الا انها ظهرت هذه المرة بفستان من اللون الاسود القطيفة واكمام فضي مقصوصة شرائح مما جعلها تثير حالة من الجدل.



وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، منهم؛ النجم سمير صبري، وظافر العابدين، ومريم حسين، ونور اللبنانية، ونجلاء بدر، وغيرهم.



ويقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، التي شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ40 على مدار الأيام الماضية.