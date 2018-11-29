شوقي: تلاميذ مدارسنا اليابانية يحيون العلم المصري يوميًا ويدرسون مناهجنا الجديدة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تلاميذ المدارس المصرية اليابانية، يدرسون كافة المناهج المصرية الخاصة بنظام التعليم الجديد، والتي تكرس الهوية المصرية واللغة العربية.



وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن تلاميذ هذه المدارس يحيون العلم المصري كل صباح.



وعلق الوزير على وجود بعض الصور التي توضح ارتداء تلاميذ المدارس المصرية اليابانية للزي الياباني، قائلًا: هذه الصور مأخوذة في حصص الأنشطة اليابانية وهذا الزي الياباني الذي ظهروا به لا علاقة له بالزي المدرسي اليومي.