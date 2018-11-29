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تعليم

شوقي: تلاميذ مدارسنا اليابانية يحيون العلم المصري يوميًا ويدرسون مناهجنا الجديدة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:25 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تلاميذ المدارس المصرية اليابانية، يدرسون كافة المناهج المصرية الخاصة بنظام التعليم الجديد، والتي تكرس الهوية المصرية واللغة العربية.

وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن تلاميذ هذه المدارس يحيون العلم المصري كل صباح.

وعلق الوزير على وجود بعض الصور التي توضح ارتداء تلاميذ المدارس المصرية اليابانية للزي الياباني، قائلًا: هذه الصور مأخوذة في حصص الأنشطة اليابانية وهذا الزي الياباني الذي ظهروا به لا علاقة له بالزي المدرسي اليومي.
شوقي: تلاميذ مدارسنا اليابانية يحيون العلم المصري يوميًا ويدرسون مناهجنا الجديدة
شوقي: تلاميذ مدارسنا اليابانية يحيون العلم المصري يوميًا ويدرسون مناهجنا الجديدة
شوقي: تلاميذ مدارسنا اليابانية يحيون العلم المصري يوميًا ويدرسون مناهجنا الجديدة
شوقي: تلاميذ مدارسنا اليابانية يحيون العلم المصري يوميًا ويدرسون مناهجنا الجديدة
شوقي: تلاميذ مدارسنا اليابانية يحيون العلم المصري يوميًا ويدرسون مناهجنا الجديدة
شوقي: تلاميذ مدارسنا اليابانية يحيون العلم المصري يوميًا ويدرسون مناهجنا الجديدة
شوقي: تلاميذ مدارسنا اليابانية يحيون العلم المصري يوميًا ويدرسون مناهجنا الجديدة
شوقي: تلاميذ مدارسنا اليابانية يحيون العلم المصري يوميًا ويدرسون مناهجنا الجديدة
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