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رياضة

كلام نهائي.. الأهلي يبدد أحلام الزمالك في ضم جون أنطوي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:41 م
جون أنطوى
جون أنطوى
عمرو الحلوانى
تسبب فريق الأهلى فى إنهاء أحلام الزمالك فى ضم جون أنطوى مهاجم الفريق الاول لكرة القدم في المقاصة، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتراجع المقاصة عن فكرة بيع جون أنطوى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب وجود بند فى العقد بينه وبين الأهلى الذى كان يلعب له اللاعب قبل انتقاله إلى الفريق الفيومى يمنع انتقال أنطوى فى منتصف الموسم إلا فى حال حصول الأهلى على مبلغ 500 ألف دولار.

وكان الزمالك قدم عرضا رسميا إلى المقاصة من أجل الحصول على خدمات المهاجم الغانى خلال الميركاتو الشتوى.
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