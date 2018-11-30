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أخبار العالم

شاهد.. السترات الصفراء تطارد ماكرون عقب وصوله الأرجنتين

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:46 ص
صدى البلد
حسام جابر
أثار استقبال موظف يرتدي "سترة صفراء" للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عقب وصوله في مطار بيونس أيرس في الأرجنتين، سخرية واسعة في فرنسا.

وذكر التليفزيون الفرنسي على موقعه أن "مصادفة مضحكة" حدثت للرئيس الفرنسي، إذ أنه بمجرد فتح باب الطائرة في الأرجنتين، وجد أمامه موظف بالمطار يرتدي "سترة صفراء"، قام باستقبال ماكرون، بعدما تأخر الوفد الرسمي الأرجنتيني في الوصول.




وبدا على وجه الرئيس الفرنسي، ماكرون، وزوجته بريجيت، ابتسامة، كأنهما ربطا بين تظاهرات حركة "السترات الصفراء" المشتعلة في فرنسا، وبين زي هذا الموظف.

وأشار التليفزيون الفرنسي إلى أنه أول شخص سلم عليه الرئيس الفرنسي بمجرد خروجه من الطائرة في بيونس أيرس، حيث يزورها من أجل المشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وبين الموقع أن هذه المصادفة أثارت سخرية مستخدمي موقع التواصل في فرنسا، حيث أصبحت "السترة الصفراء" رمزا لاحتجاجات واسعة في فرنسا.

وتشتعل فرنسا لأكثر من 12 يوما بتظاهرات لمئات الآلاف من المواطنين يرتدون سترات صفراء، احتجاجا على قرار حكومي برفع أسعار الوقود.

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