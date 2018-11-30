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Google Earth يرصد كثافات مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:16 ص
Google Earth
Google Earth
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم السبت، الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى ومحاورها، وذلك عبر تطبيق "Google Earth".

ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية تامة بطريق صلاح سالم والطرق المحيطة به، عدا منطقة نفق الطيران.

وكشفت اللقطات الجوية كثافة متوسطة أعلى كوبري أكتوبر، نظرًا لغلقة بشكل جزئي لإصلاح الفواصل المعدنية به، إضافةً إلى سيول تامة بمحور 26 يوليو وكوبري 15 مايو.
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Google Earth يرصد كثافات مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر.. فيديو

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