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فن

تشوكوروفا الأعلى مشاهدة في تركيا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر مسلسل تشوكوروفا قائمة الأعلى مشاهدة ليلة أمس الخميس ضمن الأعمال الفنية التي عرضت على التليفزيونات التركية، وفقًا للقائمة التي يصدرها موقع gecce التركي.

وحل مسلسل الفناء في المركز الثاني ليحافظ علي مركزه منذ بدء عرضه، أما في المركز الثالث فجاء مسلسل مسلسل حكايتنا.

وجاء في المركز الرابع المسلسل الجديد الاصطدام الذى تمكن من الحفاظ على مركزه منذ بدء عرضه الأسبوع الماضى، فيما جاء في المركز الخامس والأخير مسلسل الثنائي العظيم.
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