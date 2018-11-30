المصري 99 يواصل انتصاراته بفوز مستحق على وادي دجلة

فاز فريق المصري تحت 19 عاما بقيادة مديره الفني فتحي عبد الغني، على مضيفه فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دجلة بالعين السخنة ضمن بطولة الجمهورية لتلك الفئة السنية وأدارها طاقم تحكيم من منطقة السويس مكون من أحمد ناصر عباس ومعه محمد أبو العزايم ومحمد خليفة عبد القوي.



الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن فتحي عبد الغني مديرًا فنيًا ، الكابتن محمد ذكري مدربًا ، الكابتن السيد المنصوري مدربًا للحراس، الكابتن عبد الرحمن قلاوينة أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، الكفء الكابتن السيد الجراحي مديرًا اداريًا، فيما يشرف على القطاع فنيًا الكابتن حسام غويبة المدير الفني للقطاع، الكابتن سيف داود نائب المدير الفني للقطاع ، الكابتن محمد المنصوري مديرًا اداريًا، الكابتن سعيد ابراهيم مشرف على فرق الشباب، الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى ، الكابتن كريم ذكري محلل أداء، الكابتن مدحت مختار مشرف على العلاج الطبيعي.