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فن

المهن التمثيلية تعلق على إطلالات المشاركات فى القاهرة السينمائى

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:26 م
صدى البلد
سعيد فراج
أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا بشأن إطلالات بعض ضيفات الحفل الختامي للدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحفظت النقابة على ذكر اسم الفنانة رانيا يوسف بشكل صريح، لتوجه البيان عامة.

وقالت النقابة في بيانها: «عبر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافى والفنى عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلى افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى نعتبره جميعا من أهم الفعاليات الدولية التى تمس صورة الفن المصرى والعربى أمام العالم فى مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب، غير أن المظهر الذى بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذى أساء لدور المهرجان والنقابة المسئولة عن سلوك أعضائها».

واختتمت النقابة البيان، قائلة: «ورغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا فإننا نهيب إدراك مسئوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز فى حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية».

كانت الفنانة رانيا يوسف، تصدرت مؤشرات البحث على جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها الجريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الــ 40 أمس.
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