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رياضة

سلة مصر تهزم تشاد بالتصفيات المؤهلة للمونديال

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
نور عادل
حقق منتخب مصر لكرة السلة الفوز على نظيره منتخب تشاد بنتيجة 85-58 بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، في أولى جولات المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال الصين للسلة 2019،والمقامة في العاصمة الأنجولية لواندا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين امام تونس غدًا السبت،وأمام الكاميرون بعد غد،في نهاية التصفيات،خاصة وانها يحتاج الي الفوز في المباراتان لضمان التأهل بشكل مباشر لكأس العالم.

وحال حقق المنتخب المصري، الفوز في مباراة واحدة، واحتل المرتبة الثالثة بمجموعته، سيتم النظر لنقاط ثالث المجموعة الثانية، والتي ستفصل المتأهل للمونديال، أو سيتم اللجوء لمباراة فاصلة في حالة التساوي.

يُذكر أنَّ قارة أفريقيا، لها 5 مقاعد في المونديال؛ حيث سيصعد صاحب المركزين الأول والثاني بكل مجموعة، فيما سيتحدد المنتخب الخامس المتأهل من خلال كل من ثالث المجموعة الأولى، والثانية.
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