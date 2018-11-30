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رياضة

الأهلي يفاوض نجم الساحلي التونسي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:06 م
صدى البلد
محمود احمد
دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة، مع نجم فريق النجم الساحلي التونسي، محمد أمين بن عمر؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، تدعيما لصفوف الفريق الأول.

وأجرى مسئولو الأهلي، اتصالا بالمنجي ابن المقطوف، وكيل "بن عمر"؛ للتعرف على إمكانية التعاقد مع اللاعب التونسي.

ورد "المنجي" بأن اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال المرحلة الماضية، ولكنه في حالة تقدم الأهلي بعرض رسمي؛ سيتم بحث الأمر، خاصة أنه أحد أكبر الأندية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وشرف لأي لاعب ارتداء القميص الأحمر.
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