جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

أحيا الميجا ستار عمرو دياب واحدة من أضخم الحفلات بالقاهرة والتي ضمت قرابة الـ ٥٠ ألفا من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا على مشاركة "الهضبة" في أولى سهراته اللايف عقب إطلاق البومه الأخير "كل حياتي".





من جانبه حرص الهضبة على إرضاء الآلاف من جمهوره بجرعة كبيرة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "ياساحر" التي افتتح بها فقرته ومرورا بأغاني " قمرين"،" ده لو اتساب:،" يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"،"أنت مغرور".



