ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:28 ص
جمهورية عمرو دياب
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي
محمد صبحي
أحيا الميجا ستار عمرو دياب واحدة من أضخم الحفلات بالقاهرة والتي ضمت قرابة الـ ٥٠ ألفا من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا على مشاركة "الهضبة" في أولى سهراته اللايف عقب إطلاق البومه الأخير "كل حياتي".

من جانبه حرص الهضبة على إرضاء الآلاف من جمهوره بجرعة كبيرة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "ياساحر" التي افتتح بها فقرته ومرورا بأغاني " قمرين"،" ده لو اتساب:،" يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"،"أنت مغرور".

كما أمتع جمهوره بأغاني :"برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله علي جماله"،: ليلي نهاري"، "باين حبيت"،" وياه"،:خلينا لوحدينا"، :نغمة الحرمان"،و" كنت في بالي" .. وغيرها ممن قدمها على مدى قرابة الساعتين.
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور
loading...

ترشيحاتنا

ضبط ضابط قتل سائقا بالمقطم بعد تعديه عليه بـ شومة.. فيديو

أهالي غرقى مركب المنوفية ينهارون من البكاء على الهواء

اعتداء ومحاولة نزع حجاب شقيقة الطفل السوري جمال ببريطانيا.. شاهد

مصطفى بكري: مبارك مهدد بالحبس في حالة واحدة

ننشر كواليس قرار المالية بتحرير سعر صرف استيراد السيارات جمركيا

عمرو سعد يفجر مفاجأة عن وظيفته قبل التمثيل: بائع فول وتين شوكي

عمرو سعد يكشف عن سر لوك مهرجان الجونة.. فيديو

الاتحاد يهزم الزمالك بهدف في الوقت الأصلي.. وركلات الترجيح تحسم اللقاء .. فيديو

أول تحرك داخل البرلمان ضد فستان رانيا يوسف .. فيديو

توفيق عكاشة يشن هجوما لاذعا على الفنانين وينتقد أفلاما.. فيديو

تعرف على نصيحة أحمد سعد لشقيقه عمرو بخصوص تلاوة القرآن.. فيديو

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح جريمة قتل ضابط لسائق المقطم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

فيديو

طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو
شيماء منصور: اختفاء 15 صوتا أثناء الانتخابات التكميلية للجبلاية.. فيديو
الهاني سليمان: الاتحاد يسعى للوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة العربية ..فيديو
مصيلحي: سنلبي طلبات الجهاز الفني للاتحاد في يناير.. فيديو
حلمي طولان: سأحارب الاسترخاء في صفوف الاتحاد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟