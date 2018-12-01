هجوم ثلاثي بالضرب على مواطن مصري بالكويت

صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية الكويتية بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من أحد المارة بمشاجرة بين 3 أشخاص يعتدون بالضرب على شخص رابع بمنطقة «خيطان»، فتوجهت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.



تمكنت عناصر الشرطة من فض المشاجرة، وأفادت التحقيقات بأنهم مصريين وأن المشاجرة حدثت بسبب "موبايل"، تعرض المعتدى عليه لإصابات متفرقة في جسده، وتم نقله إلى مستشفى «القروانية» بالكويت، وألقت الشرطة القبض على المعتدين وأحالتهم إلى مخفر خيطان لاستكمال التحقيق.



يقول مصدر أمني وفقًا لجريدة الرأي الكويتية بأن المشاجرة نشبت بسبب خلاف مالي بينهم على بيع وشراء هاتف محمول، وقد اجتمع الـ3 وانهالوا على المجني عليه بالضرب حتى سقط أرضًا، وتم حجزهم على ذمة التحقيقات لحين إحالتهم إلى الجهات المختصة.